قال سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن، نايف بن بندر السديري، إن المملكة تحتضن أكبر جالية أردنية في العالم، ويبلغ عددها قرابة 600 ألف أردني.
وأشار “السديري”، إلى أن المملكة أطلقت عدة مبادرات تخدم المواطن السعودي والعربي، من بينها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي ستنطلق في 25 من أكتوبر الجاري، وتهدف إلى مواجهة تحديات التغير المناخي داخل وخارج حدود المملكة.
وأضاف، خلال حديثه مع برنامج “حلوة يا دنيا” المذاع على قناة رؤيا الفضائية، أن المواطن الأردني يمتاز بالمهنية العالية، الأمر الذي جعله يتسلم وظائف متنوعة في المملكة.
وأكد أن المملكة ترحب بالأردنيين وتتطلع لمشاركتهم في سوق العمل، خاصة مع افتتاح المشاريع الضخمة في منطقة نيوم المحاذية للأردن، متوقعا زيادة أعداد الأردنيين في المملكة. وفق “أخبار 24”.