الممثل الأمريكي “أليك بالدوين” يقُتل مديرة تصوير ويصيب مخرجاً أثناء تصوير فيلم

تسبب الممثل الأمريكي “أليك بالدوين” في مقتَل مديرة تصوير وإصابة مُخرج بجروح؛ بعدما أطلق النار عليهما بدون قصد خلال تصوير فيلم أمس (الخميس).
وقالت الشرطة الأمريكية إنّ “بالدوين” أطلق أعيرة من سِلاح يفترض به أن يكون محشواً بأعيرة “خلّبية”، ما أدى لمصرع مديرة التصوير هاليانا هاتشينز (42 عاماً) وإصابة المخرج جويل سوزا (48 عاماً).
ووقع الحادِث في موقع تصوير فيلم “راست” وهو من أفلام “الغرب الأمريكي القديم” يجري تصويره قرب مدينة “سانتا في” عاصمة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.
وأوضحت الشرطة أن مديرة التصوير أُجليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنّها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، في حين نُقل سوزا في سيارة إسعاف إلى المستشفى وهو يرقد الآن في قسم العناية المركّزة.
وذكرت أن التحقيقات في الحاِدث لا تزال متواصلة، حيث يجري الاستماع لإفادات الشهود، فيما لم توجّه أيّ اتّهامات قضائية للممثل حتى الآن. وفق “أخبار 24”.