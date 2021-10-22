في محاولة غير مسبوقة.. “الجمارك” تحبط تهريب 5.2 مليون حبة “كبتاجون” مطحونة بمنفذ الحديثة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب “الكبتاجون” تُعادل أكثر من 5.2 مليون حبة.
وقالت الهيئة إن الحبوب كانت مطحونة ومخبأة داخل أكياس في إرسالية وردت إلى منفذ الحديثة على متن إحدى الشاحنات، لافتة إلى أن الإرسالية كانت عبارة عن أكياس “بودرة كربونات”.
ووصفت الهيئة طريقة التهريب التي تم إحباطها بـ”غير المسبوقة”، إلا أن يقظة المفتشين والمراقبين قادت لكشف المحاولة وإحباطها.
وأبانت أنه تم القبض على مُستقبِل الكمية المضبوطة داخل المملكة وهو شخص واحد، وتم ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقًا لأحد أبرز مرتكزات استراتيجيتها المتمثل في أمن وحماية المجتمع.
#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب حبوب كبتاجون تُعادل كميتها أكثر من 5.2 مليون حبة، بعد العثور عليها “مطحونة” داخل أكياس محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على المستقبِل للكمية داخل المملكة.
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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 22, 2021
وفق “أخبار 24”.