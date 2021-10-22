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أخبار محلية > شاهد.. هكذا أدى المعتمرون صلاة الجمعة لأول مرة دون تباعد في المسجد الحرام
22/10/2021   3:48 م

شاهد.. هكذا أدى المعتمرون صلاة الجمعة لأول مرة دون تباعد في المسجد الحرام

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أدى المعتمرون (اليوم الجمعة)، مناسكهم وصلاة الجمعة في المسجد الحرام، دون تباعد اجتماعي، للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف من تطبيقه ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مع السماح بدخول المصلين المحصنين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وشددت على الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كل أروقة المسجدين، والاستمرار في استخدام تطبيقي “اعتمرنا” أو “توكلنا”، لأخذ مواعيد العمرة والصلاة والزيارة للتحكم في الأعداد الموجودة في آن واحد.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. هكذا أدى المعتمرون صلاة الجمعة لأول مرة دون تباعد في المسجد الحرام

أخبار محلية
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