شاهد.. هكذا أدى المعتمرون صلاة الجمعة لأول مرة دون تباعد في المسجد الحرام

أدى المعتمرون (اليوم الجمعة)، مناسكهم وصلاة الجمعة في المسجد الحرام، دون تباعد اجتماعي، للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف من تطبيقه ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مع السماح بدخول المصلين المحصنين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وشددت على الالتزام بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كل أروقة المسجدين، والاستمرار في استخدام تطبيقي “اعتمرنا” أو “توكلنا”، لأخذ مواعيد العمرة والصلاة والزيارة للتحكم في الأعداد الموجودة في آن واحد.
فيديو | خطيب #المسجد_الحرام: لا عبودية لمن لا إخلاص له.. والرياء يفسد العبادة ويحبط الأجر#الإخبارية pic.twitter.com/c1qqP4SQv8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2021
#الحرم_المكي | (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). #يوم_الجمعة #قناة_السعودية pic.twitter.com/vRF1kAFyJf
— قناة السعودية (@saudiatv) October 22, 2021
فيديو | فتاب عليكم وعفا عنكم..
مشاهد من أداء المصلين لصلاة الجمعة في #المسجد_الحرام بعد إلغاء التباعد ورفع الطاقة الاستيعابية #الإخبارية pic.twitter.com/WYQ0IvFodn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2021
وفق “أخبار 24”.