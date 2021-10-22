بريطانيا تمنح 3 سعوديين جوائز الإنجاز المهني والريادي والتأثير الاجتماعي

منحت السفارة البريطانية، والمجلس الثقافي البريطاني، 3 مواطنين جوائز خريجي المملكة المتحدة لعام 2020 – 2021، في حفل استضافه السفير البريطاني في الرياض.
ومُنِحت جائزة “الإنجاز المهني” للدكتورة رؤى السبكي، خريجة كلية لندن الجامعية، حيث عملت على تقييم أبحاث السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في المختبرات الوطنية للتأكد من أنها تلبي المعايير الدولية.
وحصد الدكتور بندر العصيمي جائزة “التأثير الاجتماعي” لتأسيسه موقع (COVIDAT) الإلكتروني والذي يهدف لتوفير معلومات علمية حول فيروس “كورونا” باللغة العربية، لتجنب المعلومات والمفاهيم الخاطئة عن الفيروس، وهو الباحث الرئيسي في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح (CanSinoBIO) في المملكة.
وجرى منح جائزة “ريادة الأعمال” للدكتور وائل موسى، خريج جامعة ليدز، والعميد المؤسس لمعهد ريادة الأعمال وأستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وعبر السفير البريطاني لدى الرياض “نيل كرومبتون” عن سعادته وفخره بخريجي المملكة المتحدة لهذا العام من المواطنين والمواطنات، مبيناً أنهم يقودون النجاح الاقتصادي والتأثير المجتمعي، من خلال مواقع عملهم ووسط مجتمعاتهم لتحقيق رؤية المملكة. وفق “أخبار 24”.
ودعا بقية الخريجين الذين درسوا في بريطانيا للتقديم لهذه الجوائز ومشاركة قصص نجاحهم؛ وذلك ليس فقط للاحتفال بهذه النجاحات وإنما لإلهام الآخرين أيضاً.
يذكر أن المملكة المتحدة كرّمت عدداً من خريجي جامعاتها من مدن الرياض، وجدة، والظهران، والقصيم، وثول، نظير إنجازاتهم البارزة كمحترفين ورياديي أعمال وقادة في المجتمع، ولإسهاماتهم في تعزيز العلاقات بين المملكتين.