“هاكرز” يخترقون شبكة ترامب الجديدة قبل إطلاقها

تمكن متسللون “هاكرز” من الوصول إلى نسخة خاصة من الشبكة الاجتماعية “سوشيال تروث” التي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عنها الأربعاء الماضي واصفاً إياها بالقوة الإعلامية.
وأنشأ المتسللون حسابات مزيفة على النسخة المتاحة من الشبكة لشخصيات معروفة منها حسابان لليميني المتطرف ستيفن بانون والرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي، الذي حظر حساب ترامب على تويتر بعد اقتحام الكونجرس في 6 يناير الماضي.
كما نشروا صورًا لخنازير وكتبوا عبارات بذيئة موجهة إلى “دورسي” واستفسروا عن مكان السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، وأوضحوا إن ما حدث هو جزء من “حربهم ضد الكراهية عبر الانترنت”.
وأظهر المتسللون أنه من خلال الكشف عن العناصر الداخلية للشبكة قبل إطلاقها، تبين أنها تتمتع بحماية ضعيفة وسمحت لأي شخص بانتحال صفة غيره، بما في ذلك الرئيس السابق.
وكان ترامب أعلن عن إطلاق النسخة التجريبية الشهر المقبل، لافتاً إلى أنها ستقف في وجه عمالقة التكنولوجيا واستبدادهم، وستكون متاحة للجميع في الربع الأول من العام المقبل.
وفق “أخبار 24”.