العثور على “زياد” مفقود أبها في مكة المكرمة.. ووالده يكشف التفاصيل

أكدت أسرة زياد عبدالعزيز موفق، الذي فُقد الأربعاء الماضي، أنها عثرت عليه وهو بصحة جيدة.
وكشف والد المفقود عن أنه تم العثور على ابنه في الساعة العاشرة من مساء أمس (الخميس)، في مدينة مكة المكرمة، بعدما قطع المسافات سيرًا على الأقدام، ونام على الطرقات، ثم أوصله بعض العابرين بسياراتهم لمنطقة مكة المكرمة.
وبين أنه تلقى اتصالا بعد صلاة العشاء من شقيقه يفيده بالعثور على ابنه في ساحات الحرم المكي وهو بصحة جيدة، بعد تغيب دام يومين. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن أسرة زياد، التي تسكن في مدينة أبها، كانت قد أعلنت تغيبه عن المنزل منذ يومين، مشيرة إلى أنه يعاني من اعتلالات نفسية.