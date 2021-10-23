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أخبار محلية > محامٍ يوضح بعض المخالفات المُرتكبة خلال افتتاح “موسم الرياض”.. والعقوبات المتوقعة على مرتكبيها
23/10/2021   11:12 ص

محامٍ يوضح بعض المخالفات المُرتكبة خلال افتتاح “موسم الرياض”.. والعقوبات المتوقعة على مرتكبيها

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أوضح المحامي والمستشار القانوني، فيصل الميموني، بعض المخالفات التي ارتكبت خلال افتتاح “موسم الرياض”، والعقوبات المُتوقعة على مرتكبيها.

وقال الميموني، إن المخالفات التي ارتكبت تشمل كل قول أو فعل فيه إيذاء للآخرين أو تعرضهم للخطر وبينها التعدي على الخصوصية بالتصوير أو ارتكاب أفعال خادشة للحياء مثل التحرش، أو تجاوز الحواجز التنظيمية، أو الاعتداء على الحقوق.

ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن العقوبات التي تنتظر المُخالفين تختلف من فعل إلى آخر وتصل عقوبة بعض المُخالفات إلى السجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال، كما تصل عقوبة المخالفات بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى السجن عام والغرامة مليون ريال.

وشدد على ضرورة التزام مَن يحضرون مثل تلك المناسبات بالأنظمة والعادات والتقاليد، من خلال ارتداء الملابس التي تتوافق مع الذوق العام، وكذلك عدم ارتكاب أي أفعال من شأنها إيذاء الآخرين.

وفق “أخبار 24”.

محامٍ يوضح بعض المخالفات المُرتكبة خلال افتتاح “موسم الرياض”.. والعقوبات المتوقعة على مرتكبيها

أخبار محلية
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