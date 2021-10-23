محامٍ يوضح بعض المخالفات المُرتكبة خلال افتتاح “موسم الرياض”.. والعقوبات المتوقعة على مرتكبيها

أوضح المحامي والمستشار القانوني، فيصل الميموني، بعض المخالفات التي ارتكبت خلال افتتاح “موسم الرياض”، والعقوبات المُتوقعة على مرتكبيها.
وقال الميموني، إن المخالفات التي ارتكبت تشمل كل قول أو فعل فيه إيذاء للآخرين أو تعرضهم للخطر وبينها التعدي على الخصوصية بالتصوير أو ارتكاب أفعال خادشة للحياء مثل التحرش، أو تجاوز الحواجز التنظيمية، أو الاعتداء على الحقوق.
ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن العقوبات التي تنتظر المُخالفين تختلف من فعل إلى آخر وتصل عقوبة بعض المُخالفات إلى السجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال، كما تصل عقوبة المخالفات بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى السجن عام والغرامة مليون ريال.
وشدد على ضرورة التزام مَن يحضرون مثل تلك المناسبات بالأنظمة والعادات والتقاليد، من خلال ارتداء الملابس التي تتوافق مع الذوق العام، وكذلك عدم ارتكاب أي أفعال من شأنها إيذاء الآخرين.
فيديو | محام ومستشار قانوني لـ #نشرة_النهار:
يجب على مرتادي الاحتفالات العامة الالتزام بالقيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة.. وستطبق عقوبات صارمة للمخالفين تصل إلى السجن وغرامة 3 ملايين ريال#الإخبارية pic.twitter.com/v3LQhDbZzw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2021
وفق “أخبار 24”.