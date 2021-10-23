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أخبار محلية > قد تسبب الوفـاة.. مختصة تُحذر من عمل الحجامة الخاطئة
23/10/2021   11:16 ص

قد تسبب الوفـاة.. مختصة تُحذر من عمل الحجامة الخاطئة

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حذرت أخصائية الحجامة والعلاج الطبيعي الدكتورة شريفة باسالم، من عمل الحجامة بطريقة خاطئة كونها تتسبب في حدوث أضرار طبية قد تنتهي بالوفــاة.

وقالت الدكتورة شريفة خلال لقائها ببرنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن بعض الأخطاء الطبية التي يرتكبها الممارسون غير المختصين أثناء عمل الحجامة قد تسبب الوفــاة في بعض الأحوال، ومنها النـزيف الذي ينتج عن الخطأ في التشـريط على عرق معين في الجسم.

ولفتت إلى أن عرق الرقبة يعتبر من الأماكن التي لا يصلح فيها عمل الحجامة، مشيرةً إلى أن حـوادث الوفــاة الناتجة عن الحجامة كانت تحدث في المحلات غير المرخصة سابقاً.

وفق “أخبار “.24

قد تسبب الوفـاة.. مختصة تُحذر من عمل الحجامة الخاطئة

أخبار محلية
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