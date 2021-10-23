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أخبار محلية > بالفيديو : مفتتحاً سلسلة مطاعم.. قصة مواطن ترك الهندسة واتجه للطبخ
23/10/2021   11:17 ص

بالفيديو : مفتتحاً سلسلة مطاعم.. قصة مواطن ترك الهندسة واتجه للطبخ

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روى المواطن علي الوايل، قصة تركه مجال الهندسة الكهربائية من أجل دخول عالم الطبخ وافتتاح سلسلة مطاعم تقدم الكثير من الأطعمة المميزة.

وقال الوايل في تقرير لقناة “الإخبارية”، إن الطبخ لا يقل عن التخصصات الأخرى ومبني على أسس علمية، مشيراً إلى أنه اتخذ قرار الدخول بهذا المجال بعدما أنهى دراسته عام 2014.

ونوه إلى أنه يحب التنوع والابتكار في الأطعمة المُقدمة للزبائن، والبحث عن كل ما هو جديد وتقديمه للمُشترين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : مفتتحاً سلسلة مطاعم.. قصة مواطن ترك الهندسة واتجه للطبخ

أخبار محلية
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