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أخبار محلية > “الأرصاد”: تنبيهات بأمطار رعدية في عدد من المحافظات بمنطقتي عسير وجازان
23/10/2021   2:40 م

“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار رعدية في عدد من المحافظات بمنطقتي عسير وجازان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بأمطار رعدية على منطقتي عسير وجازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

وقال المركز إن محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد وهروب، بالإضافة لمحافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارض، وفيفا ، والعيدابي بمنطقة جازان، ستشهد أمطاراً رعدية، وذلك من الساعة الـ11 صباحاً وحتى الـ8 مساء.

وابان أن محافظات النماص، وتنومة، وبلقرن، بعسير ستشهد أيضاً أمطاراً رعدية، وذلك من الساعة الـ11 صباحاً وحتى السابعة مساء، فيما ستبدأ الحالة في محافظات المجاردة وبارق، ورجال ألمع ومحايل من الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الـ8 مساء. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار رعدية في عدد من المحافظات بمنطقتي عسير وجازان

أخبار محلية
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