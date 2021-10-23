وزير الطاقة: نعمل على تطوير نظام بيئي متكامل لاحتضان المزيد من الاستثمارات والابتكارات

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تعمل على تطوير نظام بيئي متكامل، وذلك بهدف احتضان المزيد من الاستثمارات والابتكارات.
وقال خلال حديثه اليوم في الجلسة الأولى لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، إن المملكة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من البرامج الناجحة في مجال كفاءة الطاقة، ومنذ عشر سنوات وحتى الآن تم تقليل 48 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، ويتم التخطيط لتقليل 9 ملايين طن إضافية بالتركيز على قطاعات الصناعة والنقل والبناء لأنها تشكل 90% من استهلاك الطاقة بالمملكة.
وأوضح أن تحقيق هدف “انبعاثات صفرية بحلول 2060” سيمكننا من تحقيق انتقال سلس وقابل للتطبيق، من غير المجازفة بالتأثيرات الاقتصادية أو الاجتماعية، لافتاً إلى أنه بالمقدور بلوغ “صفر انبعاثات كربونية” قبل عام 2060.
وأضاف أنه بحلول عام 2030 ستكون المملكة أنموذجًا لإنتاج جميع مصادر الطاقة والأفضل من حيث كفاءة الطاقة، مبينا أن الغاز الصخري في المملكة سيسهم في توفير 50 % من الطاقة فيما النسبة المتبقية من المصادر المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن برنامج العدادات الذكية في المملكة عمل على تركيب 127 ألف وحدة في اليوم، وسيتم الانتهاء من المشروع بأكمله في غضون شهرين. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن ما يحدث في المملكة هو عمل جماعي تشترك فيه الأجيال السابقة والقادمة وقال “ما ترونه ليس عملي وعمل جيلي، إنه عمل الجميع، وأنا أحظى بتمكين من خلال دعم شباب وفتيات لديهم رؤية”.