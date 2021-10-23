أكد الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر، أن المدينة ستكون جاهزة لاستقبال السياح والمستثمرين وراغبي شراء العقارات بحول عام 2024م.

وأوضح في حديثه لقناة الشرق بلومبرج اليوم (السبت) أن العمل يجري حالياً على تطوير المناطق السياحية في البحر والجبال، وكذلك بعض القطاعات الاقتصادية.

وكشف أن مشروع ذا لاين يحتل 90% من التطوير في نيوم، وسيمثل ثورة في عالم التطوير العمراني لم يشهدها العالم من قبل.

وفق “أخبار 24”.