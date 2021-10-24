“الصحة” توضح الفئات المُستفيدة من خدمة “البريد الدوائي” وآلية العمل فيها

أوضحت وزارة الصحة، الفئات التي يمكن أن تستفيد من خدمة “البريد الدوائي”، وآلية العمل فيها والمزايا الخاصة بها.
وبيّنت الوزارة، أن الخدمة تقدم مجاناً للمرضى من خلال توصيل الأدوية إلى العنوان الوطني للمرضى في مختلف المناطق والمحافظات، مع تجنيب ذويهم مشقة مراجعة الصيدلية بالمستشفى والانتظار لصرف الدواء.
ونوهت إلى أن الفئات المُستفيدة من الخدمة هم “طلبات إعادة صرف الأدوية، ومرضى الرعاية المنزلية، ومرضى ذوو الإعاقة، والمرضى ذوو الأمراض المزمنة، ومرضى العيادات الافتراضية”.
وأشارت إلى أن قائمة المُستفيدين تشمل أيضاً “المرضى ذوي المناعة المنخفضة، ومرضى الأورام، ومرضى العيادات النفسية، والمرضى كبار السن”. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن آلية العمل تبدأ بقيام طالب الخدمة بتسليم الوصفات للصيدلية وإدخال الطلبات للمرضى على البرنامج بعد ملء البيانات، ثم تراجع الصيدلية الوصفات وتجهز الأدوية وتسلمها للشركة الناقلة، التي تسلم بدورها الأدوية للمريض.