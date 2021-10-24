“واتساب” يتوقف على هذه الهواتف بعد أسبوع

أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب، أن منصته سوف تتوقف عن دعم عدد كبير من الهواتف اعتبارًا من 1 نوفمبر.
وأنه سيتوقف عن دعم الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل OS 4.0.4 والإصدارات الأقدم، بالإضافة إلى الهواتف التي تعمل بنظام iOS 10 والإصدارات الأقدم.
وتشمل قائمة الهواتف التي سيتوقف واتساب عن دعمها، أيفون 6S، وأيفون ” 6S Plus”، بالإضافة إلى هواتف سامسونج جالكسي “تريند Lite”، وجالاكسي “تريند 2″، وجالاكسي “S3 ميني”، وجالاكسي ” Xcover “، وجالاكسي “كور”، وجالاكسي “Ace 2”.
كما تشمل مجموعة كبيرة من هواتف LG، منها “LG Lucid 2″ و”Optimus F7″ و”Optimus F5″ و”Optimus L3 II”و” “Optimus F5”. وفق “أخبار 24”.