نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو : متنفس اقتصادي في الأحساء يتجاوز عمره الـ100 عام
24/10/2021   10:10 ص

بالفيديو : متنفس اقتصادي في الأحساء يتجاوز عمره الـ100 عام

+ = -
690

يُمثل سوق الأربعاء في مدينة المبرز بمحافظة الأحساء، تجربة سياحية فريدة ومتنفساً اقتصادياً للباعة البسطاء وتحديداً كبار السن.

ويُعد السوق الذي يزيد عمره على 100 عام، واحداً من أقدم الأسواق الشعبية في المبرز، حيث يُجرى فيه بيع كل الأشياء بما فيها محاصيل المزارع والمنتجات التراثية المصنوعة يدوياً.

ويعود تاريخ تأسيس هذا السوق وفقاً لتقرير عرضه برنامج “MBC في أسبوع” على قناة “MBC”، إلى عام 1900م حيث يعتبر واحداً من 16 سوقاَ شعبياَ تتوزع على أيام الأسبوع بقرى وبلدات الأحساء، كما يوجد فيه نحو ألفي بائع وبائعة.

وقال عدد من الباعة والمتسوقين، إن سوق الأربعاء يمتاز بأنه يعرض فيه كل المنتجات، كما يحمل الطابع الأحسائي القديم ويتردد عليه الكثير من المتسوقين في كل أسبوع.

“أخبار 24”.

بالفيديو : متنفس اقتصادي في الأحساء يتجاوز عمره الـ100 عام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885181184.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.