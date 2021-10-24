بالفيديو : متنفس اقتصادي في الأحساء يتجاوز عمره الـ100 عام

يُمثل سوق الأربعاء في مدينة المبرز بمحافظة الأحساء، تجربة سياحية فريدة ومتنفساً اقتصادياً للباعة البسطاء وتحديداً كبار السن.
ويُعد السوق الذي يزيد عمره على 100 عام، واحداً من أقدم الأسواق الشعبية في المبرز، حيث يُجرى فيه بيع كل الأشياء بما فيها محاصيل المزارع والمنتجات التراثية المصنوعة يدوياً.
ويعود تاريخ تأسيس هذا السوق وفقاً لتقرير عرضه برنامج “MBC في أسبوع” على قناة “MBC”، إلى عام 1900م حيث يعتبر واحداً من 16 سوقاَ شعبياَ تتوزع على أيام الأسبوع بقرى وبلدات الأحساء، كما يوجد فيه نحو ألفي بائع وبائعة.
وقال عدد من الباعة والمتسوقين، إن سوق الأربعاء يمتاز بأنه يعرض فيه كل المنتجات، كما يحمل الطابع الأحسائي القديم ويتردد عليه الكثير من المتسوقين في كل أسبوع.
سوق الأربعاء في المبرز بـ #الأحساء سوق شعبي يزيد عمره عن مئة عام
المزيد مع عوض الفياض @Awad_alfayadh#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/E5Zff7oodU
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 23, 2021
“أخبار 24”.