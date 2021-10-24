تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية على عدة مناطق بينها الرياض

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجواء عدة مناطق بينها الرياض اليوم (الأحد)، برياح نشطة وأتربة مثارة.
وأوضح النظام، أن منطقة الرياض وتحديداً الخرج والدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية ورماح وشقراء وعفيف ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بتدنٍ بمدى الرؤية حتى الساعة (06:00) مساءً.
ولفت إلى أن تلك الحالة ستؤثر أيضاً على أجواء الرس والشماسية والمذنب بمنطقة القصيم، وكذلك أبها والحرجة والنماص وتنومة وسراة عبيده وظهران الجنوب في منطقة عسير، بالإضافة إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.