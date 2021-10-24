توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، أن تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية.
وأشار إلى تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، مصحوبا بتدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض.
وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 10-30 كم /ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي.
ولفت إلى أن حالة البحر خفيف الموج على الجزأين الجنوبي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج. وفق “أخبار 24”.