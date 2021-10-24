تتزين التضاريس جنوب المملكة بنحو 193 غابة، تتركز أبرزها في عسير والباحة وجازان.
وسلط “مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك” في سلسلة رسائل توعوية بمناسبة “مبادرة السعودية الخضراء”، الضوء على الغابات الموجودة في الجنوب، والتي من أبرزها في عسير غابات السودة والجرة والمسقى.
وتتميز الباحة بمجموعة من الغابات أيضا من بينها رغدان، وشهبة، ومليل، والقمع، والكحلة، فيما تتركز في جازان غابات الشديد، والخبطة، ووادي هروب، والقاط، وهيجة رملان.
كما تتميز تلك الغابات باحتوائها على مجموعة من الأشجار، من أشهرها العرعر، والسلم، والطلح، والسمر، والسرح.
وفق “أخبار 24”.