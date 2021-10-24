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أخبار محلية > خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 824 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا
24/10/2021   6:57 م

خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 824 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد -19” التي سُجلت في الفترة من 11/ 3/ 1443هـ حتى 17/ 3/ 1443هـ بلغ 824 ألف مخالفة.

وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 344 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 298، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 59، والمنطقة الشرقية بـ 56.

كما سجلت منطقة تبوك 15 مخالفة، ومنطقة الباحة 13، ومنطقة نجران 9، ومنطقة جازان 8، ومنطقة عسير 6، ومنطقة الحدود الشمالية 6، ومنطقة القصيم 4، منطقة الجوف 3، ومنطقة حائل 3 مخالفات. وفق “أخبار 24”.

الداخلية" تسجل 824 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 824 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

أخبار محلية
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