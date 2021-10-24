36 طالباً في الفصل واستمرار “مدرستي”.. “التعليم” توضح ضوابط العودة الحضورية بكامل الطاقة الاستيعابية

وجهت وزارة التعليم بعودة الطلاب وطالبات حضورياً بكامل الطاقة الاستيعابية للفصول، على ألا يتجاوز عددهم في الفصل الواحد 36 طالبا ولبس الكمامة طيلة الوقت.
وشددت في تعميمها على ضرورة تطبيق كافة التنظيمات والبروتوكولات الواردة في النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي الوقائي، ومراعاة مساحات الفصول والالتزام بتطبيق مسافة التباعد بين الطاولات في حدها الأدنى 30 سم.
وطالبت المدارس بالتنسيق مع مكاتب التعليم التابعة لها لتقديم الدعم والتوجيه بشأن عودة الطلاب، وكذلك تهيئة الطلاب وأولياء أمورهم بشأن العودة الحضورية وفق هذا التنظيم للحاصلين على جرعتي اللقاح، والتأكيد بما يلزم من استمرار الأخذ بالإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت ضرورة استمرار المعلمين في تفعيل منصة مدرستي برفع الدروس والإثراءات والواجبات ونحوها تفعيلا للتعليم المدمج، مع التأكيد أيضاً على تفعيل التدريس المتزامن في حال دعت الحاجة لتطبيق النماذج التشغيلية بالتنسيق مع مكتب التعليم.