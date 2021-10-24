بالصور : كولومبيا تطيح بأخطر مهربي المخدرات على مستوى العالم

كشفت الحكومة الكولومبية عن اعتقال زعيم عصابة “ديل جولفو” وأحد أخطر مهربي المخدرات على مستوى العالم، دايرو أوسوغا، المعروف باسم “أوتونيال”.
وأوضح قائد الشرطة، الجنرال خورخي فارغاس، أن الشرطة نفذت عملية القبض على أوتونيال عبر الأقمار الاصطناعية بالتعاون مع أمريكا وبريطانيا.
وأضاف أن العملية شارك فيها 500 من أفراد قوات الأمن وبمساندة 22 مروحية، مؤكدا أنها أكبر حملة في الأدغال على الإطلاق في التاريخ العسكري لبلاده.
من جهته ، أكد الرئيس الكولومبي، إيفان دوكيه أن اعتقال أوتونيال يمثل أقوى ضربة توجه إلى تجارة المخدرات خلال هذا القرن في بلاده، مضيفاً: “اعتقاله لا يقارن سوى بسقوط بابلو إسكوبار”.
وأظهرت صور نشرتها الحكومة الكولومبية أوتونيال يبتسم بطريقة غريبة ويرتدي ملابس سوداء ومقيّد اليدين ومحاطا بجنود كولومبيين مسلحين.وفق “أخبار 24”.
وتُعد عصابة “ديل غولفو” أقوى مجموعة لتهريب المخدرات في كولومبيا، وأصبح أوتونيال زعيما لها بعد وفاة شقيقه خوان دي ديوس المعروف بـ”جوفاني” في اشتباكات مع الشرطة في 2012.
وكانت الولايات المتحدة عرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لاعتقال أوتونيال وظلت تطارده عدة أعوام.