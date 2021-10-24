ممازحًا السائل بـ”يخرب بيت اللي يزعلك”.. وزير الطاقة يحيل سؤالاً لمسؤولة بالوزارة لامتلاكها إجابة أفضل

مازح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أحد السائلين الحاضرين بقمة “الشباب الأخضر”، بعدما نجحت محاولاته المتكررة في الحصول على فرصة لتوجيه سؤال لوزير الطاقة.
جاء ذلك بعدما أعلنت المذيعة المنظمة للحوار أن هناك شخصًا انتظر طويلًا ليحصل على فرصة لتوجيه سؤاله، ليفاجئه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بقوله: “يخرب بيت اللي يزعلك”، لتتعالى ضحكات الحضور.
وخلال تفاعله مع سؤال هذا الشخص، والذي كان يتعلق بزيادة أعداد المحميات في المملكة وتأثير ذلك اقتصاديًا، رأى وزير الطاقة أن مسؤولة أخرى بالوزارة قد تجيب بشكل أفضل عن هذا السؤال، قائلًا: “أنا الوزير وهي من تمتلك إجابة أفضل”، وهو ما أثار إعجاب الحاضرين.
فيديو | بدبلوماسيته المعتادة.. #وزير_الطاقة يمازح سائل قبل سؤاله ومن ثم يحيله لمن وصفها بصاحبة الجواب الأفضل#الإخبارية#قمة_الشباب_الأخضر pic.twitter.com/VXNoGQNkFR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 24, 2021
وفق “أخبار 24”.