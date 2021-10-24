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أخبار محلية > شاهد.. سفير فرنسا في الرياض يستبدل سجاد السفارة باللون البنفسجي لاستقبال الضيوف.. ويكشف الأسباب
24/10/2021   10:04 م

شاهد.. سفير فرنسا في الرياض يستبدل سجاد السفارة باللون البنفسجي لاستقبال الضيوف.. ويكشف الأسباب

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استبدل سفير فرنسا لدى الرياض، لودوفيك بويّ، سجاد الاستقبال الرسمي في السفارة بالرياض إلى اللون البنفسجي.

ونشر بوي مقطع فيديو للسجاد الجديد، مؤكداً أنه قرر استبداله إلى اللون الرسمي السعودي كرمز جميل للصداقة بين البلدين، إلى جانب أن البنفسجي يُعد أيضاً لون الخزامى الفرنسية.

وكانت المملكة اعتمدت اللون البنفسجي للسجاد في شهر مايو الماضي، كونه يتماشى مع لون صحاريها وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. سفير فرنسا في الرياض يستبدل سجاد السفارة باللون البنفسجي لاستقبال الضيوف.. ويكشف الأسباب

أخبار محلية
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