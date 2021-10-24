شاهد.. سفير فرنسا في الرياض يستبدل سجاد السفارة باللون البنفسجي لاستقبال الضيوف.. ويكشف الأسباب

استبدل سفير فرنسا لدى الرياض، لودوفيك بويّ، سجاد الاستقبال الرسمي في السفارة بالرياض إلى اللون البنفسجي.
ونشر بوي مقطع فيديو للسجاد الجديد، مؤكداً أنه قرر استبداله إلى اللون الرسمي السعودي كرمز جميل للصداقة بين البلدين، إلى جانب أن البنفسجي يُعد أيضاً لون الخزامى الفرنسية.
وكانت المملكة اعتمدت اللون البنفسجي للسجاد في شهر مايو الماضي، كونه يتماشى مع لون صحاريها وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان.
#مساء_الخير_والسعاده أصدقاءنا السعوديين الأعزاء من منزل #فرنسا في #الرياض. يسعدني أن أقدم إليكم وللمرة الأولى سجاد الاستقبال الرسمي الجديد باللون البنفسجي السعودي، وهو أيضًا لون الخزامى الفرنسية. رمز جميل وهمزة وصل جديدة بين بلدينا!#فرنسا_المملكة_العربية_السعودية 🇸🇦💜🇫🇷 pic.twitter.com/3ifUe8p2Ug
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) October 24, 2021
وفق “أخبار 24”.