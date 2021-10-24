الحقيل يدشن الإصدار الرابع من “فرص” لتسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع البلدي

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم (الأحد)، الإصدار الرابع لبوابة الاستثمار البلدي “فرص” لتسهيل الإجراءات والوصول للفرص الاستثمارية بإجراءات مؤتمتة بالكامل.
ويوفر الإصدار الجديد من بوابة “فرص” مزايا وحلولاً مبتكرة، منها: تحديد الموقع الجغرافي للفرصة، وفرز الفرص حسب النشاط أو الأمانة أو البلدية، والاطلاع على الكراسة إلكترونياً، كما تتيح المنصة خدمة الحصول على الإشعارات وقائمة الاهتمامات.
كما يقدم حزمة من الخصائص والمميزات تتضمن: شراء الكراسات والتقديم على المنافسات الاستثمارية، وتوقيع العقود إلكترونياً، والتقديم على طلبات التأجير المؤقت والحصول على الموافقة وتوقيع العقد، إلى جانب تسليم واستلام المواقع الاستثمارية رقمياً، والتقديم على طلبات استئجار مواقع أبراج الاتصالات والحصول على العقود والرخص التشغيلية رقمياً، إضافة إلى تقديم المقترحات الاستثمارية دون الحاجة إلى زيارة الأمانات والبلديات، وخدمات مساندة مختلفة ومتنوعة. وفق “أخبار 24”.