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أخبار محلية > “التعليم” تحذر من تصوير ما يحدث داخل الفصل الافتراضي.. وتدعو للابتعاد عن إثارة الفتنة
24/10/2021   10:07 م

“التعليم” تحذر من تصوير ما يحدث داخل الفصل الافتراضي.. وتدعو للابتعاد عن إثارة الفتنة

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حذرت وزارة التعليم من تسجيل أو تصوير ما يحدث داخل الفصل الافتراضي ونشره في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك من المخالفات الرقمية التي يعاقب عليها النظام.

وعدَّ دليل السلوك الرقمي لمنصة مدرستي، الذي اطّلعت عليه “أخبار 24″، تصوير ما يحدث داخل الفصل الافتراضي ونشره في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون.

ونبهت من إساءة استخدام أنظمتها الإلكترونية بما قد يؤثر على أدائها أو مستوى أمانها أو الاستفادة منها، داعية إلى البعد عن إثارة الفتنة والتشهير بالمدارس أو بأي من منسوبيها.

وشددت على ضرورة اتباع تعاليم وآداب الشريعة الإسلامية والتقاليد والأعراف الوطنية السائدة، والابتعاد عن التنمر الإلكتروني، أو نشر أي صور أو وسائط غير لائقة، بما في ذلك صورة العرض الخاصة بالمستخدم أو الصور أو الوسائط التي تحفز على العنصرية أو الطائفية أو القبلية، وكذلك القذف والتشهير واللمز وانتقاص الآخرين.

“التعليم” تحذر من تصوير ما يحدث داخل الفصل الافتراضي.. وتدعو للابتعاد عن إثارة الفتنة

أخبار محلية
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