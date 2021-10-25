نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن محمد صلاح: إن لم يكن الأفضل بالعالم.. فمن؟
25/10/2021   10:36 ص

الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن محمد صلاح: إن لم يكن الأفضل بالعالم.. فمن؟

+ = -
794

أشاد رئيس نادي الهلال السابق، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، بالدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وما يقدمه اللاعب في مختلف البطولات هذا الموسم.

ونشر عبدالرحمن بن مساعد، صورة لصلاح عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، مساء الأحد، في أعقاب الفوز الكبير لليفربول أمام مانشستر يونايتد، وعلق عليها: “إن لم يكن أفضل لاعب في العالم .. فمن؟”.

وواصل محمد صلاح تألقه محطمًا أرقامًا قياسية رفقة ليفربول بعدما قاد فريقه للفوز على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في ملعب “أولد ترافورد”، حيث سجل “هاتريك”، وصنع هدفًا في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور تسع جولات برصيد 10 أهداف، وبفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وفق “أخبار 24”.

الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن محمد صلاح: إن لم يكن الأفضل بالعالم.. فمن؟

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885181335.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.