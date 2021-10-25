القبض على 6 أشخاص إثر سطوهم على محل تجاري تحت تهديد السـلاح بينبع

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، القبض على 6 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يسطون على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبلغ مالي.
وأوضح المقدم القحطاني أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة ينبع من تحديد هوية الأشخاص الستة، وهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر.
وأضاف أنه ألقي القبض على المتهمين الستة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.