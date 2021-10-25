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أخبار محلية > “الموارد البشرية” توضح الفرص الوظيفية التي يتيحها توطين المهن الإدارية المساندة.. والحد الأدنى لرواتبها
25/10/2021   10:39 ص

“الموارد البشرية” توضح الفرص الوظيفية التي يتيحها توطين المهن الإدارية المساندة.. والحد الأدنى لرواتبها

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الفرص الوظيفية المتوقعة لتوطين المهن الإدارية المُساندة بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة.

وبيّنت الوزارة، أن المهن الإدارية المُساندة تضم “السكرتارية، وأمناء المخازن، والمُترجمين، ومدخلي البيانات”.

ولفتت إلى أن القرار يُتيح 20 ألف فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، كما يصل الحد الأدنى لرواتب أمناء المخازن والمترجمين إلى 5 آلاف ريال.

وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” توضح الفرص الوظيفية التي يتيحها توطين المهن الإدارية المساندة.. والحد الأدنى لرواتبها

أخبار محلية
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