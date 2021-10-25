“الموارد البشرية” توضح الفرص الوظيفية التي يتيحها توطين المهن الإدارية المساندة.. والحد الأدنى لرواتبها

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الفرص الوظيفية المتوقعة لتوطين المهن الإدارية المُساندة بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة.
وبيّنت الوزارة، أن المهن الإدارية المُساندة تضم “السكرتارية، وأمناء المخازن، والمُترجمين، ومدخلي البيانات”.
ولفتت إلى أن القرار يُتيح 20 ألف فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، كما يصل الحد الأدنى لرواتب أمناء المخازن والمترجمين إلى 5 آلاف ريال.
ما هي المهن الإدارية المساندة؟ وكم ستوفر من وظيفة للسعوديين والسعوديات؟ وما هي أهمية توطينها؟#التوطين_ثروة pic.twitter.com/c0h4zaGzel
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) October 24, 2021
وفق “أخبار 24”.