مُختصة: شعور الطفل الأول بقدوم شقيقه الأصغر مثل المرأة التي تزوج عليها زوجها

وصفت المُحاضرة بالطفولة في جامعة الملك سعود مها الحقباني، شعور الطفل الأول بقدوم شقيقه الأصغر بالأسرة بأنه نفس إحساس السيدة التي تزوج عليها زوجها.
وقالت الحقباني، إن الألم النفسي للطفل الأول هو نفس شعور الزوجة الأولى، مشيرةً إلى أن الغيرة الناتجة عن هذا الأمر تأتي بدافع الخوف على فقدان المكانة والاهتمام.
وحذرت خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، من مواقف قد تقع فيها الأسر وتزيد من كراهية الطفل الأول للثاني مثل توبيخه عندما يظهر منه أي فعل تجاه شقيقه، وكذلك القصور بالتعامل مع الموقف وتهيئة الأمور بالنسبة له.
ولفتت إلى أن الغيرة الناتجة عن قدوم الطفل الأصغر طبيعية لكن الخطورة في استمرارها أو تحولها لكراهية وعدوانية، لذا يجب أن تبدأ التهيئة بالتزامن مع بداية الحمل.
مها الحقباني : شعور الطفل الأول حينما يأتي للعائلة طفل جديد، تماما مثل شعور من تزوج عليها زوجها .. وحذار من هذه المواقف مع الطفل الأكبر .. تزيد من كرهه لأخيه @Maha_hagabani#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DPfTaMK14s
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 24, 2021
مها الحقباني .. مؤسسة مشروع فكرة الإبداعي لتنمية مهارات الأطفال والفتيات: قصور الأهالي في التعامل مع موضوع الطفل الثاني يسبب مشكلات عدوانية لدى الطفل الأول .. والتمهيد قد يبدأ منذ بداية الحمل @Maha_hagabani#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/btUGuOk0Zw
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 24, 2021
وفق “أخبار 24”.