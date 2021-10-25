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أخبار محلية > مُختصة: شعور الطفل الأول بقدوم شقيقه الأصغر مثل المرأة التي تزوج عليها زوجها
25/10/2021   10:46 ص

مُختصة: شعور الطفل الأول بقدوم شقيقه الأصغر مثل المرأة التي تزوج عليها زوجها

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وصفت المُحاضرة بالطفولة في جامعة الملك سعود مها الحقباني، شعور الطفل الأول بقدوم شقيقه الأصغر بالأسرة بأنه نفس إحساس السيدة التي تزوج عليها زوجها.

وقالت الحقباني، إن الألم النفسي للطفل الأول هو نفس شعور الزوجة الأولى، مشيرةً إلى أن الغيرة الناتجة عن هذا الأمر تأتي بدافع الخوف على فقدان المكانة والاهتمام.

وحذرت خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، من مواقف قد تقع فيها الأسر وتزيد من كراهية الطفل الأول للثاني مثل توبيخه عندما يظهر منه أي فعل تجاه شقيقه، وكذلك القصور بالتعامل مع الموقف وتهيئة الأمور بالنسبة له.

ولفتت إلى أن الغيرة الناتجة عن قدوم الطفل الأصغر طبيعية لكن الخطورة في استمرارها أو تحولها لكراهية وعدوانية، لذا يجب أن تبدأ التهيئة بالتزامن مع بداية الحمل.

وفق “أخبار 24”.

مُختصة: شعور الطفل الأول بقدوم شقيقه الأصغر مثل المرأة التي تزوج عليها زوجها

أخبار محلية
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