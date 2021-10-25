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أخبار محلية > “قانوني” يوضح أبرز النقاط الخفية التي جاءت ضمن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية
25/10/2021   10:47 ص

“قانوني” يوضح أبرز النقاط الخفية التي جاءت ضمن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية

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أوضح المحامي عبدالمجيد الموسى، أبرز النقاط الخفية التي جاءت ضمن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية والذي أصدرته مؤخراً وزارة الداخلية.

وقال الموسى إن بعض وسائل الإعلام تطرقت إلى أجزاء من بيان وزارة الداخلية وتركت أجزاء أخرى لم توضح تفاصيلها والتي من الممكن أن تعرض مرتكبها لمخالفات قانونية دون فهم منه، ومن ذلك ضابط الأماكن المفتوحة، مبيناً أنه لا يشترط فيه ارتداء الكمامة مثل الملاعب، وإنما يُشترط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وأضاف في لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الملاعب تعد مكاناً مفتوحاً، ولكنها في نفس الوقت محددة المساحة لذلك يُشترط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” فقط، بينما الشارع يعتبر مكاناً مفتوحاً وغير محدد المساحة لذلك لا يلزم إبراز الحالة الصحية في التطبيق، وبالتالي ارتداء الكمامة هنا قد يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن المقصود بضابط الطاقة الاستيعابية، هو السماح بدخول أي مؤسسة أو منشاة أو جهة بدون حجز موعد مسبق، ولكن يُشترط أن يكون الشخص حاصلاً على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً أنه ليس منطقياً ولا قانونياً طلب حجز موعد من أجل دخول هذه المنشآت كونه يتعارض مع تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وفق “أخبار 24”.

“قانوني” يوضح أبرز النقاط الخفية التي جاءت ضمن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية

أخبار محلية
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