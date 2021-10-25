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25/10/2021   10:48 ص

“الصحة العالمية”: العالم لم يستخدم أدوات القضاء على “كورونا” بحكمة حتى الآن.. والوباء لم ينته

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن العالم لم يستخدم حتى الآن الأدوات التي يمتلكها بحكمة للقضاء على فيروس “كورونا”.

وأضاف أدهانوم، أن الوباء سينتهي عندما يختار العالم القضاء عليه، مبيناً أن الأمر في المتناول خاصة مع توافر كل الأدوات لمكافحة الفيروس.

ولفت إلى أن الوباء لم ينته بعد في ظل تسجيل نحو 50 ألف وفاة أسبوعياً به، مشيراً إلى أن المنظمة وضعت خطة لتحصين 40% من سكان كل بلد بحلول نهاية العام و70% بحلول منتصف 2022.

ودعا مصنعي اللقاحات إلى تشارك المعرفة والتكنولوجيا والتراخيص والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية؛ لتسهيل عملية تحصين أكبر عدد من الناس ضد الفيروس وفق “أخبار 24”.

“الصحة العالمية”: العالم لم يستخدم أدوات القضاء على “كورونا” بحكمة حتى الآن.. والوباء لم ينته

طب وتداوي
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