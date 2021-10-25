أول تعليق من رونالدو بعد خسارة فريقه المذلة بخماسية أمام ليفربول

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو على الخسارة المذلة التي تلقاها فريقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليفربول بخمسة أهداف نظيفة أمس (الأحد)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال رونالدو في منشور عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه في بعض الأحيان تكون النتيجة ليست هي التي يريدها الفريق، مؤكداً أنه وزملاءه يتحملون مسؤولية الخسارة ولا يمكن إلقاء اللوم على أحد آخر.
وأشاد صاحب الـ 37 عاماً من العمر بجماهير فريقه الذين وصفهم بالمذهلين، وثمّن دعمهم المستمر للفريق وأنهم يستحقون أفضل من هذا، مشدداً على أن الوقت قد حان لتقديم مستوى أفضل من أجل الجماهير.
وظهر رونالدو غاضباً بشدة خلال أحداث المباراة التي أقيمت بملعب أولد ترافورد، بعد قيامه بتدخل عنيف على أحد لاعبي ليفربول بسبب استيائه الشديد من وضع فريقه، ليتلقى البطاقة الصفراء على إثر ذلك.
ويدين ليفربول بالفضل لفوزه أمس للمصري محمد صلاح الذي أحرز 3 أهداف وصنع آخر، ليرفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد اليونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع، وبات مدربه النرويجي أولي غونر سولشاير مهدداً بالإقالة من منصبه.
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وفق “أخبار 24”.