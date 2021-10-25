“ازرع الخير وانساه”.. شاب يروي قصة دفعته لإنشاء منصة مختصة في زراعة الشتلات

روى مؤسس منصة “نباتك” التي يمكن من خلالها لأي شخص اختيار شجرة أو أكثر ومن ثم غرسها دون عناء، المهندس محمد الخالد، قصة توجهه لزراعة الشتلات، وذلك ضمن قمة الشباب الأخضر.
وقال المهندس الخالد خلال مقابلة مع “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إنه بدأ زراعة الشتلات حينما كان عمره 7 سنوات، وذلك عندما توجه مع والده إلى إحدى الأراضي الفضاء وقام بزرع شتلة بجوار حفرة في الصحراء بها ماء، متوقعاً أنها ستنبت في فترة قصيرة إلا أن والده قال له: “ازرع الخير وانساه”، وأكد له أنها ستنمو وتكبر لاحقاً، مبيناً أنه مهندس مختص في الميكانيكا وليس الزراعة.
وأضاف أنه ترك الشتلة فترة طويلة من الزمن وعندما مر بجوارها وجدها شجرة كبيرة، ليقرر بعدها نشر فكرة زراعة هذه الشتلات التي تطورت إلى إنشاء منصة “نباتك” حالياً، مؤكداً أن الإكثار من زراعة الأشجار سوف يساعد بشكل جذري في تغيير المناخ.
فيديو | مؤسس منصة نباتك “محمد الخالد” يروي قصته مع زراعة أول شتلة #نشرة_النهار#الإخبارية#قمة_الشباب_الأخضر pic.twitter.com/EFhn1jTMnx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 24, 2021
وفق “أخبار 24”.