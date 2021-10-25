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أخبار محلية > سلسلة اعتقالات لوزراء في الحكومة السودانية.. وإغلاق عدد من الجسور والطرق بالخرطوم
25/10/2021   10:53 ص

سلسلة اعتقالات لوزراء في الحكومة السودانية.. وإغلاق عدد من الجسور والطرق بالخرطوم

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قامت قوة عسكرية مكونة من عدة أفرع في ساعة متأخرة من فجر اليوم (الإثنين) باعتقال عدد من الوزراء في الحكومة السودانية، فيما انتشرت قوات عسكرية في العاصمة الخرطوم وأغلقت عدداً من الجسور والطرق.

وشملت الاعتقالات حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام، وزراء الصناعة والإعلام والاتصالات، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس السيادة السوداني ووالي الخرطوم أيمن نمر.

وكشفت وكالات أنباء عالمية عن وجود حصار لمنزل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ووضعه رهن الإقامة الجبرية، فيما قامت قوة عسكرية أخرى باقتحام منزل المستشار الإعلامي واعتقاله، وذلك نقلاً عن أسرته.

من جانبه، قال تجمع المدنيين السودانيين في رد فعل سريع على الأحداث إن هناك تحركاً عسكرياً يهدف للاستيلاء على السلطة، داعياً الشعب السوداني للخروج إلى الشوارع، فيما يتوقع صدور بيان في الساعات المقبلة من رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان. وفق “أخبار 24”.

سلسلة اعتقالات لوزراء في الحكومة السودانية.. وإغلاق عدد من الجسور والطرق بالخرطوم

أخبار محلية
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