مكتب رئيس الوزراء السوداني: قوة عسكرية اختطفت “حمدوك” وزوجته واقتادتهما لجهة غير معلومة

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن قوة عسكرية اختطفت رئيس الوزراء وزوجته فجر اليوم (الإثنين) من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتادتهما لجهة غير معلومة.
وأضاف المكتب في بيان، أن القوة العسكرية أقدمت كذلك على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.
وحمَّل البيان القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأسرته، كما حمَّلها التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها.
واعتبر أن ما حدث “يمثل تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة”. وفق “أخبار 24”.
ودعا البيان الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته، مؤكدا أن الشعب بإرادته الجبارة، هو الحارس لمكتسباته وهو القادر على حمايتها.