أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم (الإثنين)، تدشينها محطتين في العاصمة الرياض ومدينة سيهات في المنطقة الشرقية، وذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز.
وأوضحت “أرامكو” أن التدشين يأتي في ظل خطط لتحديث شبكة محطات مُستحوذ عليها تتكون من 270 محطة خدمة، وبناء محطاتٍ نوعية، تقدّمُ خدمات ذات جودة عالية في جميع مناطق المملكة.
وأبانت أن هذه المحطات ستعمل تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز، حيث توّفر لسائقي السيارات وقودًا وخدمات تجزئة متميزة وفقًا لأعلى المواصفات.
وعبر رئيس أرامكو، أمين الناصر عن سعادته بإسهام الشركة مع توتال إنرجيز في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية والاستدامة عبر محطات نموذجية ونوعية لبيع الوقود بالتجزئة، لتعزيز تجربة العملاء ودعم مستوى الخدمات المقدمة لهم، لمواكبة التطورات والنمو في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة داخل المملكة. وفق “أخبار 24”.
وقال الناصر، أثناء حفل تدشين أُقيم في الرياض، إن هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن ذلك في الستينيات.
من جهته قال رئيس شركة توتال إنيرجيز، السيد باتريك بوياني، إن افتتاح أول محطتين يُعد خطوة أخرى للأمام للتأكيد على شراكتنا طويلة الأمد مع أرامكو السعودية.