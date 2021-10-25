“أمانة المدينة” تعلن طرح مشروع استثماري لإنشاء 285 وحدة للخدمات في المرافق العامة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة طرح مشروع إنشاء وصيانة وتشغيل 66 مبنى خدمات في المرافق العامة بالمدينة، كفرصة استثمارية للقطاع الخاص، وفق تصاميم تراعي متطلبات المشهد الحضري.
وأوضحت الأمانة أن المشروع الذي يشمل تشييد 285 وحدة دورة مياه، و44 كشكاً استثمارياً، و44 جهاز بيع ذاتيا، يهدف لتطوير تجربة استخدام المرافق العامة، ورفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق عوائد استثمارية تعزّز كفاءة الإنفاق.
وبيّنت الأمانة أن تصميم المشروع يركّز على استدامة المواد والتركيبات، لضمان سهولة الصيانة والحفاظ على الموارد، وتحقيق المظهر الجمالي في التصميم. وفق “أخبار 24”.