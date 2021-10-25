“الإحصاء”: ارتفاع صادرات المملكة غير البترولية بنحو 26.8% خلال أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير البترولية، مسجلة 23 مليار ريال خلال أغسطس الماضي، مقابل 18.1 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع %26.8.
وسجلت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما ارتفاعات بنحو %36.4، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها نحو %33.4، فيما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9مليار ريال عن شهر يوليو 2021 بنسبة 8.9%.
وأوضحت الهيئة أن الواردات في شهر أغسطس 2021م ارتفعت بنسبة %23.6 وبمقدار بلغ 9.6 مليار ريال؛ إذ بلغت قيمتها 50.3 مليار ريال في شهر أغسطس 2021م، مقابل 40.7 مليار ريال في شهر أغسطس 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر أغسطس 2020م، وكان أكثرها تأثيرا “معدات النقل وأجزاؤها، واللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المقلدة”. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن الصادرات السلعية في شهر أغسطس 2021م ارتفعت عن شهر أغسطس 2020م بنسبة %58.9 حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19، إذ بلغت قيمتها 89.2 مليار ريال في شهر أغسطس 2021م، مرتفعة عن 56.1 مليار ريال في شهر أغسطس 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 28.2 مليار ريال، بنسبة %74.2.
وأشارت إلى ارتفاع نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من %67.8 في شهر أغسطس 2020م إلى %74.3 في شهر أغسطس 2021م، بينما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق يوليو 2021م بمقدار بلغ 2.9 مليار ريال وبنسبة %3.1۔.