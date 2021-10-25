نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بشرط مطابقة المواصفات.. “التجارة” تسمح للتجار باستيراد سلع لها وكيل محلي
25/10/2021   3:36 م

بشرط مطابقة المواصفات.. “التجارة” تسمح للتجار باستيراد سلع لها وكيل محلي

+ = -
508

أوضحت مصادر أن وزارة التجارة، سمحت للتجار باستيراد السلع والمنتجات من غير الوكيل وبيعها، ولكن بشروط.

وأكدت المصادر وفقًا لـ”عكاظ” أنه يشترط مطابقة السلع المستوردة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بمتطلبات الفسح الجمركي.

وجاء القرار في أعقاب ارتفاع عدد المحلات التجارية التي تستورد منتجات استهلاكية من الخارج وبيعها بأسعار أقل من السوق، نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالأسعار المبيعة بها من الوكيل المحلي.

ومن جهتهم طالب عدد من رجال الأعمال ممن لهم منتجات تصنع محليًا، بحمايتهم ودعمهم، وخاصة أنهم يسهمون في خلق الآلاف من الفرص الوظيفية محليًا، إضافة إلى كون منتجاتهم مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتسهم مستقبلا في رفع الصادرات. وفق “أخبار 24”.

بشرط مطابقة المواصفات.. “التجارة” تسمح للتجار باستيراد سلع لها وكيل محلي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885181423.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.