بشرط مطابقة المواصفات.. “التجارة” تسمح للتجار باستيراد سلع لها وكيل محلي

أوضحت مصادر أن وزارة التجارة، سمحت للتجار باستيراد السلع والمنتجات من غير الوكيل وبيعها، ولكن بشروط.
وأكدت المصادر وفقًا لـ”عكاظ” أنه يشترط مطابقة السلع المستوردة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بمتطلبات الفسح الجمركي.
وجاء القرار في أعقاب ارتفاع عدد المحلات التجارية التي تستورد منتجات استهلاكية من الخارج وبيعها بأسعار أقل من السوق، نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالأسعار المبيعة بها من الوكيل المحلي.
ومن جهتهم طالب عدد من رجال الأعمال ممن لهم منتجات تصنع محليًا، بحمايتهم ودعمهم، وخاصة أنهم يسهمون في خلق الآلاف من الفرص الوظيفية محليًا، إضافة إلى كون منتجاتهم مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتسهم مستقبلا في رفع الصادرات. وفق “أخبار 24”.