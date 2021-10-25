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أخبار محلية > صور.. تنفيذ مشاريع لتطوير شبكة الطرق بأكثر من 1.2 مليار ريال في جدة
25/10/2021   3:37 م

صور.. تنفيذ مشاريع لتطوير شبكة الطرق بأكثر من 1.2 مليار ريال في جدة

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كشفت أمانة محافظة جدة عن عدد من مشاريع تطوير شبكة الطرق الحضرية، البالغة تكلفتها الإجمالية أكثر من 1.2 مليار ريال، ومنها مشاريع سفلتة ورصف وإنارة شوارع وطرق الأحياء.

وأضافت أن نسبة إنجاز مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز “التحلية” مع طريق المدينة، تخطت 90%، وتجاوزت تكلفته 240 مليون ريال، لافتة إلى أن أعمال تحسين الطرق تضمنت 15 مشروعًا في أنحاء المحافظة بتكلفة إجمالية تجاوزت 868 مليون ريال.

ولفتت إلى أن مشاريع تحسين الطرق تضمنت إنشاء طرق في أحياء جنوب جدة ضمن المرحلة الأولى، وتأهيل وتطوير عدد من المحاور والطرق الرئيسة جنوب وشمال ووسط المحافظة. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بتنفيذ مشروعين لمعالجة مظاهر التشوه البصري في الطرق، حيث تمت صيانة المحاور والطرق الرئيسة وشوارع الأحياء المجاورة، وإصلاح عيوب الطبقات الأسفلتية أو الترابية.

تنفيذ مشاريع لتطوير شبكة الطرق بأكثر من 1.2 مليار ريال في جدة

تنفيذ مشاريع لتطوير شبكة الطرق بأكثر من 1.2 مليار ريال في جدة

تنفيذ مشاريع لتطوير شبكة الطرق بأكثر من 1.2 مليار ريال في جدة

صور.. تنفيذ مشاريع لتطوير شبكة الطرق بأكثر من 1.2 مليار ريال في جدة

أخبار محلية
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