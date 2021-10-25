“الموارد البشرية” تضبط أكثر من 50 مخالفا لنظام الإقامة والعمل في الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، ضبط عدد من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، خلال حملة رقابية في الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سعد آل حماد، أن فرق الرقابة الميدانية نفذت حملة رقابية في أحد الأسواق الشعبية شمال مدينة الرياض، بالتعاون مع وزارات “الداخلية” و”التجارة” و”الشؤون البلدية”.
وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 50 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، وضبط أكثر من 40 مخالفة على عدد من المنشآت التي لم تلتزم بقرارات التوطين ونظام العمل. وفق “أخبار 24”.
وأكد أهمية الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق “معًا” للرصد، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد لتلقي البلاغات والشكاوى 19911.