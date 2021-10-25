نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الزكاة” توضح خطوات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول
25/10/2021   3:39 م

“الزكاة” توضح خطوات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول

+ = -
651

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أنه في حال كان المشتري مؤهلا للاستفادة من المسكن الأول يتعين على البائع تسجيل العملية من خلال بوابة التصرفات العقارية وذلك باختيار نوع العقار (سكني)، ومن ثم اختيار الاستثناء (بيع عقار لمشترٍ مؤهل للاستفادة من المسكن الأول).

وأبانت أنه سيتم احتساب الضريبة على المبلغ الذي يزيد على مليون ريال، وفي حال كانت قيمة العقار مليون ريال أو أقل لن تصدر فاتورة سداد ضريبة التصرفات العقاري، وبعد إتمام عملية تسجيل العقار سيتمكن البائع من الإفراغ لدى وزارة العدل بموجب رقم الطلب. وفق “أخبار 24”.

وجاء رد الهيئة تعليقًا على استفسار من أحد المواطنين، حول إقدامه على شراء عقار (المسكن الأول) ضريبته 55 ألف ريال، متسائلًا، هل يدفع الضريبة أولًا ثم يستردها فيما بعد، أم يسدد 5 آلاف فقط مع إرفاق شهادة الإعفاء؟

“الزكاة” توضح خطوات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885181432.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.