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أخبار محلية > الصحة: حجز الجرعة التنشيطية بمراكز لقاحات كورونا متاح عبر “صحتي” و”توكلنا”
25/10/2021   6:19 م

الصحة: حجز الجرعة التنشيطية بمراكز لقاحات كورونا متاح عبر “صحتي” و”توكلنا”

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أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات كورونا أتاحت الجرعة التنشيطية لجميع الفئات المستهدفة من الفئة العمرية (18) عامًا وأكثر.

وأضافت أنه يمكن حجز موعد عبر تطبيق “صحتي” وتطبيق “توكلنا”، وذلك بعد مضي 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

واستعرضت الصحة من خلال مقطع فيديو مبادرة عدد من المواطنين بحجز موعد لأخذ الجرعة التنشيطية، الذين أكدوا ثقتهم بالإجراءات التي تتخذها المملكة فيما يتعلق باللقاحات.

وفق “أخبار 24”.

الصحة: حجز الجرعة التنشيطية بمراكز لقاحات كورونا متاح عبر “صحتي” و”توكلنا”

أخبار محلية
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