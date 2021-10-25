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أخبار محلية > فيديو.. ولي العهد يستقبل قادة الدول المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
25/10/2021   6:23 م

فيديو.. ولي العهد يستقبل قادة الدول المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الإثنين)، عددا من قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم المشاركين في قمة الشرق الأوسط الأخضر.

وجاء من ضمن القادة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد.

وكانت المملكة قد أطلقت مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على الطبيعة والإنسان ومواجهة تحديات تغير المناخ.

وفق “أخبار 24”.

فيديو.. ولي العهد يستقبل قادة الدول المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أخبار محلية
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