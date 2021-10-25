فيديو.. ولي العهد يستقبل قادة الدول المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الإثنين)، عددا من قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم المشاركين في قمة الشرق الأوسط الأخضر.
وجاء من ضمن القادة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد.
وكانت المملكة قد أطلقت مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على الطبيعة والإنسان ومواجهة تحديات تغير المناخ.
فيديو | #ولي_العهد يستقبل القادة والمسؤولين المشاركين في #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/23FgSV5tYS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2021
فيديو | #ولي_العهد يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة في #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/5zfH0oOxob
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2021
وفق “أخبار 24”.