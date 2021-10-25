برعاية مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية – بنات – تنطلق سلسلة الدورات التدريبية للبرنامج إدارة الأداء الوظيفي

الإعلام والاتصال _ فاطمة العثمان :
برعاية مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية – بنات – الأستاذة: شادية بنت سعيد القحطاني انطلقت اليوم الاثنين سلسلة الدورات التدريبة للبرنامج (إدارة الأداء الوظيفي) في مقر قاعة آفاق في مبنى الإشراف التربوي والذي تنظمه إدارة الموارد البشرية(بنات) بالتعاون مع مركز التميز المؤسسي ممثلاً بمساعدة مدير المركز د. نورة عايد الشلوي كمدربة للبرنامج وقسم التدريب التربوي – بنات كشريك إستراتيجي في البرنامج وإدارة الإعلام والاتصال كشريك مساند.
وقد شرعت إدارة التعليم بمحافظة الخرج تنفيذ برنامج إدارة الأداء الوظيفي ابتداء من اليوم الإثنين الموافق ١٩ /٣ /١٤٤٣هـ ولمدة ستة أسابيع بقصد تطبيق الأداء الوظيفي على جميع الإداريات بالإدارات ومكاتب التعليم والمدارس ابتداءً من العام المالي المقبل 2022م وتأهيل القائمين عليه مستهدفة (213) متدربة شملت رئيسات الأقسام ومكتب التعليم بالدلم وجميع مديرات المدارس بجميع مراحلها
من جانبها القت مشرفة إدارة الشؤون التعليمية د. فاطمة الصفحي كلمة نيابة عن المساعد للشؤون التعليمية الأستاذة شادية القحطاني قالت فيها أن عملية تقييم الأداء جزء من عملية الرقابة في المؤسسة التعليمية، وتقييم الأداء يعتبر دلالات ومؤشرات لكي يتم اتخاذ قرارات جديدة لتصحيح المسار وتحسين الأداء؛ معبرة عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من الفريق العامل في البرنامج (الجهة المنظمة، مدربة البرنامج، وقسمي التدريب والإعلام وقسم الإشراف التربوي)
في حين اعربت مساعد مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذة: وفاء العنزي عن سعادتها بلقاء مديرات المدارس متمنية أن يجد البرنامج جُل اهتمامهن نظرا لأهميته في تحديد كفاءة الموظفة وانعكاس ذلك على إنجاز الإدارة.
وشكرت مساعد مدير الإشراف التربوي الأستاذة: سلمى بنت ناصر الحناكي في كلمة لها مديرات المدارس على تعاونهن واستجابتهم في دفع سير العملية التعليمية للتقدم والتطوير واستقرار الميدان؛ واضافت أن نجاح تطبيق البرنامج بالشكل الأمثل يقع على عاتقهن مقدمة وافر التحية والتقدير لفريق العمل في البرنامج.
استهلت مدربة البرنامج الدكتورة نورة الشلوي. اليوم التدريبي بتوطئة تاريخية عن مفهوم الأداء الوظيفي ومقومات الاصرار للوصول للهدف الأسمى.
ويذكر أن البرنامج التدريبي سيتناول المحاور التالية: * إدارة الأداء الوظيفي * الفروق بين إدارة الأداء الوظيفي وتقيم الأداء* مراحل إدارة الأداء * أصحاب المصلحة (المسؤولين عن الأداء) * تخطيط الأداء وبناء ميثاق الأداء * مرحلة المراجعة النصف سنوية * مرحلة تقيم الاداء * التظلمات * تطبيقات عملية على برنامج الأداء الإلكتروني.
حضر حفل انطلاقة البرنامج رئيسة قسم التدريب التربوي الأستاذة: أمل الجمعان، مساعد مدير إدارة الإعلام والاتصال الأستاذة: فاطمة العثمان، مساعد مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذة وفاء العنزي، مشرفة الشؤون التعليمية د.فاطمة الصفحي ، مساعدة مديرة الإشراف التربوي الأستاذة : سلمى الحناكي ، رئيسة شعبة القيادة المدرسية الأستاذة نورة الشهراني .