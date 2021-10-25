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أخبار محلية > ولي العهد يستعرض مع أمير قطر الجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي
25/10/2021   10:26 م

ولي العهد يستعرض مع أمير قطر الجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي

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التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الإثنين)،  أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

فيما حضر من الجانب القطري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يستعرض مع أمير قطر الجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي

أخبار محلية
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