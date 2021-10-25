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أخبار محلية > إيقاف خدمات شيخ قبيلة باع أرضًا لقريبته دون علمها.. وإلزامه بدفع مبلغ 400 ألف ريال تعويضًا لها
25/10/2021   10:31 م

إيقاف خدمات شيخ قبيلة باع أرضًا لقريبته دون علمها.. وإلزامه بدفع مبلغ 400 ألف ريال تعويضًا لها

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أصدرت إحدى المحاكم الجزائية في المملكة حُكماً نهائياً مُكتسباً الصفة القطعية على شيخ قبيلة، مع إلزامه بدفع مبلغ أربعمائة ألف ريال لإحدى قريباته.

وكشف مصدر لـ”أخبار 24″ أن قريبة الشيخ حصلت على منحة ملكية قبل عشرين عاماً، ليقوم الشيخ ببيع الأرض والتصرف في ثمنها دون علمها وحرمانها من حصولها على أي منحة مستقبلاً.

وأضاف المصدر أن وكيل المدعية تقدم إلى محكمة التنفيذ بعد حصوله على الصك النهائي من المحكمة الجزائية، وبعد تغيب شيخ القبيلة عن جلسات المحكمة وتبليغه إلكترونياً عبر رسائل وزارة العدل ولم يحضر.

وأفاد بأنه تم تنفيذ المادة السادسة والأربعين بحقه، وإيقاف كافة خدماته المالية لحين سداد كامل المبلغ المستحق عليه.

إيقاف خدمات شيخ قبيلة باع أرضًا لقريبته دون علمها.. وإلزامه بدفع مبلغ 400 ألف ريال تعويضًا لها

أخبار محلية
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