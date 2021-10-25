بإيجاز.. معلومات حول الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية

استعرض البنك المركزي، اليوم (الاثنين)، معلومات عن الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية.
وأكد أن الوثيقة تهدف لتوفير الحد الأدنى من المنافع الواجب توفرها في الوثيقة، لضمان تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية.
وأوضح أن التغطية التأمينية تستمر من تاريخ بداية التغطية لأول وثيقة أبرمها المؤمن له، شريطة عدم وجود انقطاع في التغطية لمدة تتجاوز 14 يومًا تقويميًا، مشيرًا إلى أنه يبدأ العمل بالصيغة النموذجية اعتبارًا من 1 يناير 2022.
وشدد البنك المركزي على ضرورة تبليغ المؤمن له عن أي خطأ طبي لشركة التأمين خلال فترة سريان الوثيقة، كما يحق له طلب تمديد مدة التبليغ عن المطالبات في عدد من الحالات، مثل التقاعد وانتهاء الترخيص وإلغاء التأمين وانتهاء التعاقد. وفق “أخبار 24”.