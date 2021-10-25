تعرف على المبادرات التي أعلنها ولي العهد خلال قمة “الشرق الأوسط الأخضر”

شهدت قمة الشرق الأوسط الأخضر، إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعديد من المبادرات البيئية والاقتصادية، والتي تأتي ضمن الحزمة الأولى من مبادرات الشرق الأوسط الأخضر الهادفة لمواجهة التغير المناخي بالمنطقة.
ونستعرض هنا مبادرات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدت اليوم بالرياض..
منصة للاقتصاد الدائري للكربون
دعا ولي العهد لإنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وذلك من أجل تنسيق جهود تخفيض الانبعاثات الكربونية في المنطقة، والترويج لمشاريع ومبادرات الاقتصاد الدائري للكربون، وزيادة نشر الطاقة المتجددة وزيادة تصدير الكهرباء.
مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون
وشملت المبادرات الدعوة لإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وذلك بغرض تخفيض وحبس الانبعاثات الكربونية في المنطقة وتسهيل التعاون مع الشركاء الدوليين بمجال الاقتصاد الدائري للكربون.
برامج تهيئة البنية التحتية
وتضمنت المبادرات إنشاء عدد من المراكز والبرامج التي سيكون لها دور كبير في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات، فضلًا عن مساهمتها برفع مستوى التنسيق الإقليمي.
الإنذار المبكر: تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، مما يساهم في تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن موجات الغبار، والأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية، وخسائر الثروة الحيوانية.
التغير المناخي: تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي من أجل الرصد وتقديم الأبحاث والدراسات، الأمر الذي يهدف لتخفيف مخاطر تأثيرات تغير المناخ وزيادة الوعي في المجتمع، وخلق موارد طبيعية وبيئية لمواجهة آثار تغير المناخ.
الثروة السمكية: تأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، مما سيسهم في رفع التنوع البيولوجي البحري، وخفض مستوى الانبعاثات بقطاع الأسماك بنحو 15%.
استمطار السحب: إنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب، مما سيسهم في رفع مستوى الهاطل المطري بنسبة 20%، وتخفيف آثار العواصف الترابية وزيادة المساحات الخضراء.
صندوق استثمار تقني
واستكمالًا لجهود التوسع في الاقتصاد الدائري للكربون، شهدت القمة مبادرة لتأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، وذلك بهدف تأسيس بنية تحتية للطاقة مرنة وذات موثوقية عالية من خلال المساهمة في تمويل حلول التقنيات الهيدروكربونية النظيفة، كما ستعمل المملكة على إنشاء مبادرة إقليمية للمساهمة في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم.
ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب 39 مليار ريال، وستساهم المملكة في تمويل ما يقارب 15% منها، كما ستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل التمويل وتنفيذ المبادرات.
مؤسسة المبادرة الخضراء
وشهدت القمة إعلان تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة، وذلك حرصًا على رفع مستوى التنسيق. وفق “أخبار 24”.